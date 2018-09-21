Баку занял место в 50-ке самых безопасных городов мира

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сервис Numbeo, сравнивающий статистику преступлений в мире, опубликовал рейтинг самых безопасных городов 2018 года.

Как сообщает Report, эксперты сервиса проанализировали уровень преступности в 327 городах мира и назвали самым безопасным столицу ОАЭ Абу-Даби.

Индекс преступности здесь составил 13,63 процента, а индекс безопасности - 86,37 процента.

На втором месте - город Доха в Катаре (индекс преступности - 14,48 процента), далее Базель в Швейцарии (16,01 процента). В десятку самых безопасных также вошли Сингапур (16,23 процента), Квебек (16,43 процента), Осака (16,77 процента), Токио (16,86 процента), Берн (17,24 процента), Мюнхен (17,45 процента) и Цюрих (19,01 процента).

В рейтинге Баку занял место в первой 50-ке самых безопасных городов, расположившись на 42-ом месте (индекс преступности - 26,75 процента).

Наименее безопасными признаны город Сан-Педро-Сула, Гондурас (индекс преступности - 85,18), Каракас, Венесуэла (82,55) и Порт Моресби, Папуа - Новая Гвинея (80,68).