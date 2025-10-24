Анар Алиев: Разрабатывается механизм консультаций по оценке инвалидности на основе ИИ

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в подсистеме по оценке инвалидности разрабатывается механизм консультаций на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации".

По его словам, благодаря этому механизму ускорится процесс принятия решений, а также повысится уровень объективности и прозрачности: "В Азербайджане утверждена "Стратегия развития искусственного интеллекта на 2025–2028 годы". Применение возможностей ИИ имеет особое значение для Министерства труда и социальной защиты населения. Мы осуществляем деятельность в данном направлении в соответствии с трехлетней Дорожной картой министерства".

Анар Алиев отметил, что решения в области ИИ также планируется использовать при разработке индивидуальных программ трудоустройства, реабилитации и абилитации.