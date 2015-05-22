Второй полуфинал "Евровидения-2015" стартовал в Вене

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2015" стартовал в Вене вечером в четверг, на сцене арены Wiener Stadthalle предстанут исполнители из 17 стран, из которых только десять выйдут в финал.

Перед зрителями выступят представители Азербайджана, Кипра, Чехии, Исландии, Ирландии, Израиля, Латвии, Литвы, Мальты, Черногории, Норвегии, Польши, Португалии, Сан-Марино, Словении, Швеции и Швейцарии.

Первый полуфинал прошел во вторник. По его итогам в финал прошли Албания, Армения, Бельгия, Венгрия, Греция, Грузия, Россия, Сербия, Румыния и Эстония.

Без полуфинальных отборов в финал традиционно вышли страна-хозяйка конкурса, которой в этом году является Австрия, а также Великобритания, Германия, Испания, Франция и Италия. Кроме того, в этом году в конкурсе впервые принимает участие Австралия, которая также миновала полуфинальный отбор. Решение пригласить эту страну было принято организаторами в честь 60-летия "Евровидения".