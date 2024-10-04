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В CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма "Джокер: Безумие на двоих"

В CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма "Джокер: Безумие на двоих" В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ 28 Mall прошел предпремьерный показ американского музыкально-психологического триллера "Джокер: Безумие на двоих".
Шоу-бизнес
4 октября 2024 г. 16:27
В CineMastercard прошел предпремьерный показ фильма Джокер: Безумие на двоих

В кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ 28 Mall прошел предпремьерный показ американского музыкально-психологического триллера "Джокер: Безумие на двоих".

Как сообщает Report, главные роли Джокера и Харли Квин в картине сыграли американский актер, обладатель премии "Оскар" Хоакин Феникс и певица Леди Гага. Также в фильме снялись: Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофленд и Гарри Лоути.

Режиссер картины – Тодд Филлипс.

В конкурсе Венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма. Мюзикл получил 11-минутные овации от зрителей.

Коротко о фильме: Став Джокером и убив Мюррея Франклина в прямом эфире по телевидению, Артур Флек попадает в психиатрическую лечебницу Аркхем, где знакомится с доктором Харлин Квинзел. Вскоре они осознают, что безумно влюбляются друг в друга.

На мероприятии присутствовал председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CineMastercard Заур Дарабзаде и соучредитель сети кинотеатров CineMastercard Аднан Ахмедзаде.

Заур Дарабзаде в своем выступлении отметил, что фильм "Джокер 2" представлен в уникальном формате ScreenX за 2 дня до мировой премьеры.

Рассказал о первой в Азербайджане технологии ScreenX: "Это абсолютно новая супертехнология, позволяющая наслаждаться фильмом с углом обзора 270 градусов. В зале кинотеатра установлено три проектора и два дополнительных боковых экрана. Основные сцены фильма показывают на главном экране, а боковые увеличивают композицию кадра. Такое расширенное пространство позволяет зрителю оказаться "внутри" фильма, создавая при этом новые ощущения. Данный формат доступен только в кинотеатре премиум класса CineMastercard, расположенном в ТЦ 28 Mall".

Также на закрытом показе приняли участие специальные гости международной платежной системы Mastercard в рамках программы Priceless, известные личности, общественные деятели, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Поддержку в организации мероприятия оказали: ресторан MADO, фото и видео - креативная компания Light in Black, вина премиум-класса Hillside и Red Bull.

Зрители смогут посмотреть самый ожидаемый фильм в сети кинотеатров CineMastercard на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также, насладиться фильмом "Джокер: Безумие на двоих" можно в кинотеатре CineMastercard с новейшими технологиями 4DX и ScreenX.

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Версия на английском языке ФотоPre-premiere screening of ‘Joker: Madness for Two’ held in CineMastercard
Версия на азербайджанском языке ФотоCineMastercard-da “Joker: İki nəfərlik dəlilik” filminin premyeradan öncə nümayişi keçirilib

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