В Вене состоялась первая репетиция участника от Азербайджана на "Евровидении-2015" - ВИДЕО

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Первая репетиция азербайджанского участника на "Евровидении-2015" Эльнура Гусейнова состоялась сегодня в Вене.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт "Евровидения", Э.Гусейнов провел репетицию на сцене, где на следующей неделе стартует конкурс, вместе с тремя бэк-вокалистами, а также двумя танцорами.

Танцоры, используя танцевальную технику капоэйра, помогали певцу донести до зрителей смысл композиции. Три бэк-вокалиста расположились за кулисами, один из них - Никлас Лив - один из композиторов песни, которую Эльнур исполнит на этом конкурсе.

Во время выступления на большом экране за спиной певца взошла темная луна над лесом, которая в конце выступления окрасилась в кроваво-красный цвет.

Отметим, что Э.Гусейнов исполнит на конкурсе песню "Hour of the wolf" (Час волка).

Напомним, полуфиналы конкурса пройдут в Вене 19 и 21 мая, финал "Евровидения" - 23 мая.