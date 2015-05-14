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    В Вене состоялась первая репетиция участника от Азербайджана на "Евровидении-2015" - ВИДЕО

    Эльнур Гусейнов провел первую репетицию на сцене, где на следующей неделе стартует конкурс

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Первая репетиция азербайджанского участника на "Евровидении-2015" Эльнура Гусейнова состоялась сегодня в Вене.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт "Евровидения", Э.Гусейнов провел репетицию на сцене, где на следующей неделе стартует конкурс, вместе с тремя бэк-вокалистами, а также двумя танцорами. 

    Танцоры, используя танцевальную технику капоэйра, помогали певцу донести до зрителей смысл композиции. Три бэк-вокалиста расположились за кулисами, один из них - Никлас Лив - один из композиторов песни, которую Эльнур исполнит на этом конкурсе. 

    Во время выступления на большом экране за спиной певца взошла темная луна над лесом, которая в конце выступления окрасилась в кроваво-красный цвет. 

    Отметим, что Э.Гусейнов исполнит на конкурсе песню "Hour of the wolf" (Час волка).

    Напомним, полуфиналы конкурса пройдут в Вене 19 и 21 мая, финал "Евровидения" - 23 мая. 

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