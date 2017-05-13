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    Сегодня состоится финал песенного конкурса "Евровидение-2017"

    Финал начнется в 23:00 по бакинскому времени© ESCDaily

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Украины Киеве состоится финал песенного конкурса "Евровидение-2017".

    Как сообщает Report, представительница Азербайджана Диана Гаджиева исполнит песню Skeletons под 12-м номером.

    В целом, в финале на сцену выйдут представители 26 стран. Он начнется в 23:00 по бакинскому времени. Победитель определится по количеству баллов, присвоенных зрителями и жюри.

    Днем ранее все финалисты провели последние репетиции.

    Отметим, что победительницей прошлогоднего конкурса стала украинка Джамала с песней "1944".

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