России и Украине грозят санкции из-за ситуации с "Евровидением"

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ России и Украине грозят санкции со стороны Европейского вещательного союза из-за ситуации с "Евровидением".

Как сообщает Report со ссылкой на Heute, об этом сказал глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг.

По его словам, "с украинской точки зрения юридическая ситуация ясна, но с точки зрения ЕВС это по-прежнему нарушение регламента". По его словам, такое нарушение должно быть наказано.

"Что касается России, то Москва не участвовала в различных «обязательных» встречах в Киеве", сообщил Фрайлинг.

Напомним, ранее Киев запретил российской певице Юлии Самойловой въезд на территорию Украины из-за ее посещения Крыма. Россия заявила, что в таком случае не будет транслировать конкурс на территории страны в этом году.