Определен исполнитель на конкурсе Евровидение-2017 с самым худшим сценическим костюмом

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Представитель Черногории на песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Славко Калезич получил приз Барбары Декс за самых худший сценический костюм.

Как сообщает Report со ссылкой на Esctoday, второе место согласно голосованию зрителей заняла латвийская группа Triana Park. Третье место - у чешской представительницы Мартины Барты.

Отметим, что приз Барбары Декс вручается с 1997 года исполнителю с самым худшим по мнению зрителей сценическим костюмом. Приз назван в честь бельгийской представительницы на конкурсе Евровидение-1993 Барбары Декс, которая выступила с костюмом собственного дизайна, который по мнению зрителей выглядел ужасно.