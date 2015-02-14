Официальный представитель "Евровидения" прокомментировал ситуацию с армянской песней

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Официальный представитель конкурса Евровидение прокомментирова л ситуацию вокруг исполнителей от Армении на конкурсе этого года, которые намерены исполнить песню "Don’t Deny" ("Не отрицай"), посвященную так называемому "армянскому геноциду".

Как сообщил Report руководитель по организационным вопросам "Евровидения" Ситсе Баккер, еще рано делать выводы по этому вопросу: "Давайте дождемся окончательной версии песни, после этого мы сможем оценить соответствие песни правилам".

Отметим, что группа "Genealogy", состоящая из 6 армян, проживающих на 6 континентах, собирается исполнить на конкурсе в этом году в Вене песню, посвященную 100-летию так называемого "геноцида армян". Согласно правилам конкурса, использование коммерческих или политических мотивов в песне участниками запрещено.

Конкурс песни "Евровидение" пройдет в этом году в Австрии. 19 и 21 мая состоятся полуфиналы конкурса, 23 мая - финал.