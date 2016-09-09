Назван город, в котором пройдет "Евровидение-2017"

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 62-й конкурс песни "Евровидение" в 2017 году пройдет в Киеве.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на специальном заседании Национальной телевизионной компании Украины (NTU).

Конкурс пройдет в Международном Выставочном Центре Киева.

Отметим, что Украина получила право провести конкурс после победы крымско-татарской певицы Джамалы на конкурсе в прошлом году в Стокгольме. За право проведения конкурса наравне с Киевом боролись Одесса и Днепр.

Конкурс пройдет 9, 11 и 13 мая 2017 года.