Зрители проявляют высокий интерес к демонстрируемому в CinemaPlus фильму "Джокер" - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

С 3 октября в главном кинотеатре страны CinemaPlus начался показ давно ожидаемого фильма "Джокер". Фильм вызвал большой интерес зрителей, свидетельством чему является стремительная продажа билетов. Интерес зрителей к "Джокеру" растет с каждым днем.

Съемочная группа Report с учетом огромного интереса к фильму попыталась узнать впечатление зрителей.

Зрители фильма, который просмотрела большая аудитория, назвали его качественным экранным произведением. Они отметили безупречность режиссерской и актерской работы в фильме. По их словам, появление такого экранного произведения является новой сюжетной линией для зрителей.

Администратор CinemaPlus Расим Бахышов сообщил Report, что фильм после презентации смог собрать большую аудиторию: "На каждый сеанс продаются тысячи билетов. Только в одном салоне продано свыше 270 билетов".

Отметим, что режиссером и сценаристом этого психологического триллера является Тодд Филлипс. Главные роли в картине сыграли Хоакин Феникс, Зази Битц, Роберт Де Ниро, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллен и другие. События в фильме происходят в 80-х годах прошлого века. Сюжет строится вокруг Артура Флека - человека, которому очень сильно не повезло в жизни. У героя серьезные проблемы с психикой и он страдает приступами беспричинного истерического смеха. Кроме того, Артур живет за чертой бедности, и каждый день его жизни - это борьба за выживание. Мечтающий стать комиком герой вынужден помогать своей матери, которая, как и он, страдает манией величия.

К несчастью для Флека он живет в Готэме - городе, где бедные беднеют, а богачи - богатеют. Поэтому, когда герой узнает, что он - внебрачный сын самого богатого жителя города Томаса Уэйна, это затуманивает его сознание еще больше.

Но надежды клоуна рушатся, и он начинает искать утешение в совершенно других вещах, попутно разрушая себя изнутри. В результате Артур совершает несколько жестоких преступлений, прекращает принимать лекарства и провоцирует беспорядки в Готэме, во время которых гибнут несколько богачей, в том числе Томас Уэйн. Несмотря на зловещий сюжет, фильм увлекает зрителя с первого кадра. Профессиональная игра актеров, захватывающие и неповторимые сцены фильма приковывают к экрану еще больше.