Джордж Клуни приютил беженца из Ирака

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль приютили в своём особняке беженца-езида, cообщает Report со ссылкой на Hollywood Reporter.

Беженец поселился в их доме в городе Огаста, штат Кентукки. Он направлялся в город Мосул на севере Ирака, когда на автобус напали боевики террористической группировки "Исламское государство", пригрозив убить всех. Беженцу чудом удалось выжить и приехать в Америку, пройти все проверки соответствующих служб.

В настоящее время иракец успешно учится в Чикагском университете.

Клуни известен публике не только как хороший актер, но также своей благотворительностью. Недавно чета Клуни объявила, что намерена предоставить грант в размере одного миллиона долларов американской правозащитной организации Southern Poverty Law Center. В планы семьи также входит вложение 20 миллионов долларов на образование для беженцев, их размещение и другие цели.