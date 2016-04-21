​Азербайджанская участница "Евровидения" представила очередной видеоролик

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась презентация очередного видеоролика представительницы Азербайджана на песенном конкурсе "Евровидение-2016" Самры Рагимли.

Как сообщает Report, видеоролик снят в излюбленном месте Самры - Ичеришехер. В ролике, прогуливаясь по историческим улицам, певица отвечает на вопросы.

Отметим, что на предстоящем 10 мая первом полуфинале конкурса "Евровидение" Самра Рагимова выступит под номером 14. Певица исполнит песню "Miracle" ("Чудо").