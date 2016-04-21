​Азербайджанская участница "Евровидения" представила очередной видеоролик

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась презентация очередного видеоролика представительницы Азербайджана на песенном конкурсе "Евровидение-2016" Самры Рагимли.
Как сообщает Report, видеоролик снят в излюбленном месте Самры - Ичеришехер. В ролике, прогуливаясь по историческим улицам, певица отвечает на вопросы.
Отметим, что на предстоящем 10 мая первом полуфинале конкурса "Евровидение" Самра Рагимова выступит под номером 14. Певица исполнит песню "Miracle" ("Чудо").
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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