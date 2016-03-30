В Мечети Гейдара прочитают молитвы в память о жертвах геноцида 31 марта

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ По случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев, 1 апреля во время пятничного намаза в Мечети Гейдара прочитают молитвы в память о жертвах геноцида азербайджанцев.

Об этом Report сообщил председатель Управления комплекса мечети хаджи Сабир Гасанли.

По его словам, во время очередного пятничного "намаза единства" прочитают проповедь, посвященную событиям 31 марта, а также молитвы в память о жертвах геноцидов, учиненных Бакинским советом и армянскими дашнаками против азербайджанцев в период времени с 30 марта по 3 апреля 1918 года в Баку, различных частях Бакинской губернии, а также Шемахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальянах, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и других территориях.