В этом году в Азербайджане ликвидированы 22 религиозные структуры

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ На общем собрании учредителей религиозной общины мечети города Лиман Лянкяранского района (зарегистрирована свидетельством №377 от 29.06.2000) протоколом №1 было решено аннулировать деятельность данной религиозной общины.

В отделе связей с общественностью Госкомитета по работе с религиозными структурами подтвердили данную информацию Report.

Как сообщили в комитете, ликвидация зарегистрированной в свое время в минюсте религиозной общины города Лиман связана с созданием новой религиозной общины: "В СМИ было объявлено о ликвидации прежней религиозной общины, однако процесс пока не завершился. Так, религиозная община считается ликвидированной после снятия ее с госрегистрации".

В госкомитете также заявили о ликвидации в 2016 году 22 религиозных структур.