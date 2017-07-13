В Балакяне прошло мероприятие на тему пропаганды исламской солидарности

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В Балакяне Государственный комитет по работе с религиозными структурами провел мероприятие на тему "Основные направления деятельности религиозных общин в пропаганде исламской солидарности".

Как сообщили Report в пресс-службе комитета, на мероприятии присутствовали сотрудники закатальского отдела Государственного комитета по работе с религиозными структурами, руководители местных структур Балакянского района, представители районной общественности, представители интеллигенции, религиозные деятели района, председатели религиозных общин и молодежь.

Выступивший глава ИВ Балакянского района Ислам Рзаев коснулся значения проводимого просветительского мероприятия.

В своем выступлении первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сайяд Салахлы проинформировал об основных направлениях осуществляемой в области религии государственной политики.

После выступлений ответили на интересующие участников мероприятия вопросы.