В Баку проходит конференция на тему "Национально-духовные семейные ценности: традиция и современность"

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана и Госкомитета по работе с религиозными структурами начала работу конференция на тему "Национально-духовные семейные ценности: традиция и современность".

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы отметил важность охраны материально-духовных ценностей и исходящих из этих ценностей традиций.

М.Гурбанлы заявил о необходимости пресечения любых попыток создать в стране противостояния на религиозной почве: "В этом деле важна также роль женщин. Наши совместные мероприятия будут продолжены и впредь".

В заключение мероприятия ожидается подписание плана предстоящих в 2015 году мероприятий между двумя структурами.