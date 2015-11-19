​Утвержден список подведомственных организаций, не входящих в структуру Госкомитета по работе с религиозными структурами

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Список подведомственных организаций, не входящих в структуру Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, решение утвердил первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов.

В список подведомственных организаций, не входящих в структуру Государственного комитета по работе с религиозными структурами, включена газета "Джемийет ве дин" ("Общество и религия").