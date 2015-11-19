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    ​Утвержден список подведомственных организаций, не входящих в структуру Госкомитета по работе с религиозными структурами

    Решение утвердил первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Список подведомственных организаций, не входящих в структуру Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, решение утвердил первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов.

    В список подведомственных организаций, не входящих в структуру Государственного комитета по работе с религиозными структурами, включена газета "Джемийет ве дин" ("Общество и религия"). 

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