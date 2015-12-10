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    ​УМК выразило отношение к передаче Арменией в аренду Ирану "Голубой мечети"

    Сабир Гасанлы: Армения не имеет права сдавать в аренду религиозные памятники, принадлежащие азербайджанцам

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Армения не имеет права разрушать и сдавать в аренду другим странам в иных целях религиозные памятники, принадлежащие азербайджанцам". 

    Об этом сообщил Report заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), ректор Бакинского исламского университета Сабир Гасанлы, выражая отношение к сдаче в аренду Ирану принадлежащей азербайджанцам и расположенной в Ереване "Голубой мечети".

    Он отметил, что Азербайджан с большим уважением относится к сохранению религиозных и культурных памятников других народов на своей территории: "Большое внимание уделяется не только их сохранению, но и реконструкции. Церковь Святого Григория Просветителя в центре Баку была отреставрирована государством. Армянский каталикос во время визита в Баку был в этой церкви и остался доволен увиденным".

    Отметим, что расположенная в Ереване "Голубая мечеть" построена в 1766 году по приказу иреванского хана Гусейна Али хана Гаджара и является крупнейшей среди мечетей Еревана. Мечеть будет функционировать в качестве Центра культуры Ирана. 

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