​УМК выразило отношение к передаче Арменией в аренду Ирану "Голубой мечети"

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ "Армения не имеет права разрушать и сдавать в аренду другим странам в иных целях религиозные памятники, принадлежащие азербайджанцам".

Об этом сообщил Report заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), ректор Бакинского исламского университета Сабир Гасанлы, выражая отношение к сдаче в аренду Ирану принадлежащей азербайджанцам и расположенной в Ереване "Голубой мечети".

Он отметил, что Азербайджан с большим уважением относится к сохранению религиозных и культурных памятников других народов на своей территории: "Большое внимание уделяется не только их сохранению, но и реконструкции. Церковь Святого Григория Просветителя в центре Баку была отреставрирована государством. Армянский каталикос во время визита в Баку был в этой церкви и остался доволен увиденным".

Отметим, что расположенная в Ереване "Голубая мечеть" построена в 1766 году по приказу иреванского хана Гусейна Али хана Гаджара и является крупнейшей среди мечетей Еревана. Мечеть будет функционировать в качестве Центра культуры Ирана.