УМК: Повышение температуры в Мекке создает трудности для азербайджанских паломников

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Повышение температуры в Мекке свыше 40 градусов незначительно усложняет ситуацию паломников, однако в состоянии здоровья серьезных проблем нет.

Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

Было отмечено, что сегодня паломники совершили в Каабе пятничный намаз: "С 9 сентября паломники отправятся в путь в Медину, три дня пробудут там, посетят могилу Пророка, совершат намаз в Масджид ан-Набави. Азербайджанские хаджи с полудня 12 сентября начнут возвращаться в Баку".

В УМК отметили, что у 20% азербайджанских паломников наблюдается кашель, простуда: "В состоянии их здоровья нет серьезных проблем. В случае простуды помогают врачи. Состояние самой пожилой паломницы (86-летняя женщина) тоже хорошее".