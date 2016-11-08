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    УМК: Для повторного совершения умры паломникам придется выплатить дополнительную сумму

    Данное правило не распространяется на лиц, совершающих Хадж

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Государство узаконило дополнительную оплату в 530 долларов совершающими во второй раз умру в Саудовскую Аравию верующими".  

    Об этом в заявлении Report сказал заведующий делами Управления мусульман Кавказа, руководитель группы паломников Гамдулла Бабаев. 

    По его словам, Саудовская Аравия официально проинформировала их по этому поводу: "Дополнительный взнос будут выплачивать лишь паломники, совершающие повторную умру. Данное правило не распространяется на паломников, совершающих Хадж". 

    Г.Бабаев сказал, что в настоящее время имеются обращения для паломничества умра и производится прием документов: "Первая партия паломников совершит умру, как только наберется группа из 25-ти человек. Для совершения паломничества умра верующим придется заплатить 1500-2500 долларов. В прошлом году эта сумма составляла 1200-2300 долларов". 

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