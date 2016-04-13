​Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде: Все верующие Азербайджана готовы к бою

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Верю, что мы отомстим за шехидов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на мероприятии, посвященном памяти шехидов.

По словам А.Пашазаде, события, произошедшие за последние дни на линии соприкосновения войск, были испытанием для азербайджанского народа: "Я молюсь за упокой души всех шехидов, отдавших жизнь за свободу Азербайджана. Верю, что мы отомстим за них. Это было испытанием для азербайджанского народа. Наш народ неоднократно подвергался подобным испытаниям. Азербайджан поддерживают как за рубежом, так и в пределах страны".

Как заявил шейх-уль-ислам, события на фронте в очередной раз доказали, что Азербайджан может освободить свои территории путем военного вмешательства: "Весь мир, и даже Россия, прекрасно знают, что Карабах является азербайджанской территорией и родиной азербайджанцев. Однако, армяне отказываются принять это. Они прекрасно знают, что для освобождения Карабаха достаточно одной атаки Азербайджана".

А.Пашазаде затронул также вопрос о готовности верующих Азербайджана к бою: "Хотя, мы, религиозные деятели, и носим чалму, все верующие готовы к бою и ждут приказа Верховного главнокомандующего".