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Сегодня день Ашура

Сегодня день Ашура

Сегодня в Азербайджане отмечается 10-й день месяца Мухаррам - день Ашура.

Как сообщает Report, в день Ашура в 32 местах по 28 городам и районам страны пройдет акция по сдаче крови. 

Акция начнется с 09:00. Кровь и полученные из крови препараты будут направлены на лечение больных гемофилией, талассемией и других больных, нуждающихся в крови. 

Отметим, что по календарю Хиджри месяц Мухаррам начался 1 сентября. В первые два месяца календаря Хиджри (в месяцы Мухаррам и Сафар) свадьбы в большинстве регионов Азербайджана не проводятся.

Месяц Мухаррам завершится 29 сентября, после чего начнется месяц Сафар, который продлится до 29 октября

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