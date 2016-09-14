С 19 сентября азербайджанские паломники начнут возвращаться домой

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Совершив сегодня днем намаз в Мина, азербайджанские паломники направятся в Мекку.

Об этом Report сообщил ответственный работник Управления мусульман Кавказа (УМК), член азербайджанской миссии, хаджи Хамдулла Бабаев.

По его словам, паломники завершат все ритуальные действия Хаджа: "Сегодня всех паломников доставят в Мекку, где они завершат ритуальные действия Хаджа. Процесс возвращения первой группы паломников в Медину начнется 16 сентября. Хаджи будут возвращаться в Азербайджан с 19 сентября.

Они вернутся в Баку 19, 21 и 22 сентября. Каждый день будет осуществлено по два рейса".

Г.Бабаев также отметил, что состояние здоровья паломников нормальное: "Тяжелобольных среди паломников нет. Один, два человека получили солнечный удар, у двух женщин возникли проблемы с сердцем. Им оказана необходимая помощь. В настоящее время они чувствуют себя нормально".