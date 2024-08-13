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Роберт Мобили: Сохранению памятников удинов в Азербайджане уделяется особое внимание

Роберт Мобили: Сохранению памятников удинов в Азербайджане уделяется особое внимание Сохранению исторических и религиозных памятников в поселке Нидж Габалинского района, где компактно проживают удины, уделяется особое внимание.
Религия
13 августа 2024 г. 15:49
Роберт Мобили: Сохранению памятников удинов в Азербайджане уделяется особое внимание

Сохранению исторических и религиозных памятников в поселке Нидж Габалинского района, где компактно проживают удины, уделяется особое внимание.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Албано-удинской религиозной общины Роберт Мобили.

Он проинформировал председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамина Мамедова о проектах, реализуемых религиозной общиной в сфере просвещения, а также пропаганды традиций толерантности и мультикультурализма Азербайджана.

На встрече была подчеркнута важность сотрудничества религиозных конфессий с целью сохранения и поощрения существующей в Азербайджане атмосферы взаимопонимания и толерантности.

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Версия на английском языке ФотоRobert Mobili: Azerbaijan prioritizes protecting Udi monuments
Версия на азербайджанском языке ФотоRobert Mobili: Azərbaycandakı udilərin tarixi-dini abidələrinin qorunmasına xüsusi diqqət göstərilir

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