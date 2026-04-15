Рамин Мамедов: Пробелы в религиозной сфере создают почву для радикальных идеологий

Пробелы в религиозной сфере порой могут создавать благодатную почву для сил, стремящихся распространять радикальные идеологии, искажая религиозные ценности.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на региональной конференции "Правовые и институциональные механизмы в отношениях между государством и религией" в Агдаме.

По его словам, для нейтрализации этих угроз необходимо прежде всего правильно проанализировать ложную сущность радикализма, скрытую под покровом религии.

"Радикализм никоим образом не отражает сущность религии. Напротив, он является результатом подходов, противоречащих принципам мира, милосердия, взаимного уважения и гуманизма, лежащим в основе всех религий. Надлежащее информирование общества и продвижение здорового религиозного мышления составляют главные опоры борьбы с радикализмом", - сказал он.

Мамедов отметил, что в современную эпоху правильное и сбалансированное регулирование отношений между государством и религией имеет особое значение с точки зрения стабильности, безопасности и устойчивого развития общества.