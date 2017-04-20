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    Председатель Госкомитета: В случае строительства новой мечети, она будет называться "Хаджи Джавад"

    Если на месте прежней мечети строится новая одноименная мечеть, это означает продолжение ее деятельности© Report.az

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Продолжает работу комиссия, созданная для расследования положения мечети "Хаджи Джавад". Комиссия проводит расследования для подготовки справедливого решения".

    Об этом в заявлении Report сказал член комиссии, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

    По его словам, мечеть была осмотрена и прошла встреча с представителями проживающих на территории верующих: "На данный момент подготавливаются предложения, на основе которых будет принято решение. Вопрос будет всесторонне проанализирован и на основе подготовленного заключения будет выдвинуто связанное с мечетью предложение. Вопрос касательно мечети будет решен и проживающие на этой территории люди в очередной раз почувствуют поддержку, оказываемую нашим президентом религии и национально-духовном ценностям".

    М.Гурбанлы сказал, что если на месте прежней мечети строится новая, это означает продолжение ее деятельности. По его словам, в случае строительства новой мечети, она будет действовать в новой форме под названием "Хаджи Джавад": "Проведенные инженерами анализы покажут, подлежит ли мечеть ремонту, или нет. Затем мечеть продолжит деятельность в новой форме".

    По словам председателя комитета, с первого взгляда создается впечатление, что мечеть не очень устойчивая.

    М.Гурбанлы также добавил, что построенное в 1912 году здание при СССР не использовалось в качестве мечети.

    Напомнив о деятельности в городе Баку 136 мечетей, М.Гурбанлы сказал, что ситуация касательно мечетей постоянно расследуется. 

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