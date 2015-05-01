Посол Ирана в Азербайджане посетил мечеть Гейдара

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин посетил мечеть Гейдара, являющейся самой большой мечетью на Кавказе.

Как сообщил Report М.П.Айин, визит был приурочен ко дню рождения имама Али.

Посол отметил, что в ходе посещения мечети он провел встречу с главой мечети, заместителем главы Управления Мусульман Кавказа гаджи Сабиром Гасанли.

На встрече М.П.Айин заявил, что в Азербайджане уделяется внимание строительству новых мечетей и мест поклонения, одним из примеров этому является строительство мечети Гейдара, носящей имя общенационального лидера Гейдара Алиева: "Это очень впечатляющая мечеть, в ходе строительства которой азербайджанские архитекторы проявили свое мастерство", - сказал посол, выразив также удовлетворение тем, что мечеть украшает большой иранский ковер, сотканный в городе Кашан.

М.П.Айин также выразил удовлетворение тем, что стал первым аккредитованным в Азербайджане послом, посетившим эту мечеть.