​Патриарх Кирилл: Азербайджан известен многовековыми традициями межрелигиозного сотрудничества и добрососедства

Баку. 17 ноября. REPORT. AZ/ "Азербайджан известен многовековыми традициями межрелигиозного сотрудничества и добрососедства". Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, зачитанного сегодня на открытии конференции, посвященной вопросам религиозной толерантности в Баку.

В послании также отмечается, что "к сожалению, в последние месяцы межрелигиозный и межнациональный мир испытывается на прочность, тревожные вести поступают как из Украины, так и Ближнего Востока. Права христиан, включая и верующих русской православной церкви грубо нарушаются".

"Убежден, лишь твердая солидарная позиция ведущих политических и духовных политических лидеров способна остановить эскалацию конфликтов на религиозной и национальной почве, серьезно угрожающих общей мировой стабильности", - отмечается в послании Патриарха.