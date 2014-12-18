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    Обнародована статистика прошедших в этом году в Азербайджане госрегистрацию религиозных общин - ЭКСКЛЮЗИВ

    Все зарегистрированные в 2014 году религиозные общины мусульманские

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В 2014 году на государственную регистрацию в Азербайджане взяты 9 религиозных общин.

    Об этом заявили из Государственного комитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Азербайджана в ответ на запрос Report.

    В комитете отметили, что с начала процесса повторной госрегистрации религиозных структур в Азербайджане, то есть с 1 сентября 2009 года, в целом регистрацию прошли 597 религиозных структур и общин, которые продолжают действовать по сей день. 576 из прошедших регистрацию религиозных общин - мусульманские, 21 - не мусульманские.

    Отметим, что все зарегистрированные в этом году религиозные общины мусульманские. 

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