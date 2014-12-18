Обнародована статистика прошедших в этом году в Азербайджане госрегистрацию религиозных общин - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В 2014 году на государственную регистрацию в Азербайджане взяты 9 религиозных общин.

Об этом заявили из Государственного комитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Азербайджана в ответ на запрос Report.

В комитете отметили, что с начала процесса повторной госрегистрации религиозных структур в Азербайджане, то есть с 1 сентября 2009 года, в целом регистрацию прошли 597 религиозных структур и общин, которые продолжают действовать по сей день. 576 из прошедших регистрацию религиозных общин - мусульманские, 21 - не мусульманские.

Отметим, что все зарегистрированные в этом году религиозные общины мусульманские.