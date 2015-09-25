​Обнародована информация о самочувствии получивших солнечный удар азербайджанских паломников

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ "Состояние получивших солнечный удар во время паломничества в Мекку азербайджанских паломников расценивается как удовлетворительное".

Об этом Report заявил находящийся в Мекке управляющий делами Управления мусульман Кавказа, руководитель группы паломников Хаджи Хамдулла Бабаев.

По его словам, в настоящее время в больнице находится 3-4 азербайджанских паломников: "Среди них есть также женщины. Я посетил их. Самочувствие получивших солнечный удар паломников удовлетворительное".

Хаджи Хамбулла сказал, что в Мекке очень жарко и во время пребывания на горе Арафат паломники столкнулись с некоторыми проблемами: "Из-за жары, зачастую, показания аппаратов для измерения уровня сахара в крови и артериального давления бывают неточными. Люди получили солнечный удар именно в указанной местности. Сейчас мы в долине Мина, и пока паломники разошлись кто куда. Собравшись, 26 сентября мы вернемся в Мекку. Жара в Мина не вызывает серьезных проблем в самочувствии паломников, так как здесь установлены охладительные устройства. Но из-за жары, некоторые из них не могут работать исправно".

Руководитель группы не уточнил точной даты похорон скончавшегося во время паломничества в Хадж азербайджанца Фахраддина Зейналлы: "Время похорон зависит от решения Саудовской Аравии. Скорее всего, нашего соотечественника похоронят во второй половине дня 26 сентября. Вопрос также находится в центре внимания консульства Азербайджана в Саудовской Аравии".

Хаджи Хамдулла добавил, что азербайджанские паломники начнут возвращаться на родину с 29 сентября.