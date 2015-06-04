Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Обнародована дата начала и конца священного месяца Рамадан в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом заявил глава управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на совместном заседании совета казиев и научно-религиозного совета.

Он отметил, что по расчетам нынешнего года, 1 число месяца Рамадан приходится на 18 июня 2015 года. Ид-уль-Фитр – праздник Рамадан и 1 число месяца Шавваль - попадает на 18 июля, в этот день будет совершена праздничная молитва.