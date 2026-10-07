Нихал Саад: Религиозные общины могут внести вклад в борьбу с изменением климата

Религиозные общины и лидеры могут внести вклад в борьбу с изменением климата, повышая осведомленность, продвигая ответственное поведение и развивая диалог на уровне общин.

Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявила директор Альянса цивилизаций ООН Нихал Саад на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По ее словам, последствия изменения климата затрагивают устойчивое развитие, источники средств к существованию, продовольственную безопасность, социальную стабильность и благополучие людей.

"Религиозные общины и религиозные лидеры могут внести вклад в текущие усилия, повышая осведомленность, поощряя ответственную практику и содействуя диалогу на уровне общин", - сказала Саад.

Она отметила, что религиозные общины благодаря своим возможностям взаимодействия с населением и мобилизации общественных усилий могут вносить вклад в национальные и международные инициативы по обеспечению экологической устойчивости и выполнению глобальных обязательств.

Н.Саад также обратила внимание на общие принципы, которые объединяют различные религиозные традиции в вопросах защиты окружающей среды.

"Несмотря на различия между религиозными традициями, их объединяют общие принципы - уважение к жизни, стремление к равновесию и умеренности, ответственность перед будущими поколениями и солидарность с наиболее уязвимыми", - добавила она.