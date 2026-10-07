Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Нихал Саад: Религиозные общины могут внести вклад в борьбу с изменением климата

    Религия
    • 07 октября, 2026
    • 10:42
    Нихал Саад: Религиозные общины могут внести вклад в борьбу с изменением климата

    Религиозные общины и лидеры могут внести вклад в борьбу с изменением климата, повышая осведомленность, продвигая ответственное поведение и развивая диалог на уровне общин.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявила директор Альянса цивилизаций ООН Нихал Саад на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    По ее словам, последствия изменения климата затрагивают устойчивое развитие, источники средств к существованию, продовольственную безопасность, социальную стабильность и благополучие людей.

    "Религиозные общины и религиозные лидеры могут внести вклад в текущие усилия, повышая осведомленность, поощряя ответственную практику и содействуя диалогу на уровне общин", - сказала Саад.

    Она отметила, что религиозные общины благодаря своим возможностям взаимодействия с населением и мобилизации общественных усилий могут вносить вклад в национальные и международные инициативы по обеспечению экологической устойчивости и выполнению глобальных обязательств.

    Н.Саад также обратила внимание на общие принципы, которые объединяют различные религиозные традиции в вопросах защиты окружающей среды.

    "Несмотря на различия между религиозными традициями, их объединяют общие принципы - уважение к жизни, стремление к равновесию и умеренности, ответственность перед будущими поколениями и солидарность с наиболее уязвимыми", - добавила она.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Съезд лидеров мировых и традиционных религий Альянс цивилизаций ООН
    Nihal Saad: Dini icmalar iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə töhfə verə bilərlər
    Nihal Saad: Religious communities can contribute to fighting climate change
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей