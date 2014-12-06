Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями (ГКРРО) Азербайджана Мубариз Гурбанлы совершит визит в Иран. Как сообщает Report, визит состоится в начале 2015 года и будет приурочен к проведению Недели культуры Азербайджана в Иране. Во время визита председатель Комитета встретится с рядом официальных лиц Ирана.

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/

В пресс-службе ГКРРО подтвердили данную информацию. Как заявили Report в пресс-службе, М.Гурбанлы также примет участие в международной конференции, которая пройдет в Иране.