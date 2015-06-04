Мубариз Гурбанлы: Для молящихся спортсменов и участников во время I Европейских игр будут созданы условия для совершения молитвы

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "Для молящихся спортсменов и участников во время I Европейских игр будут созданы условия для совершения молитвы". Как сообщает Report, об этом заявил председатель государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что места для молитвы будут созданы для всех, независимо от вероисповедания: ”Участники Европейских игр будут очень заняты. Поэтому посещать места для исполнения молитв будет невозможным. Учитывая это, по месту их проживания будут выделены специальные места для совершения молитвы. Однако у туристов будет достаточно времени, поэтому они могут спокойно посещать мечети, синагоги или церкви".