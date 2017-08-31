Как следует выбирать и разделывать жертвенное животное? - ОТЗЫВ

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Информационное агентство Report представляет статью ахунда Управления мусульман Кавказа, теолога гаджи Фахри Садигова об истории Гурбан байрамы, распространения в мусульманском мире и важных условиях жертвоприношения:

"Праздник приближения к милосердию и состраданию Всевышнего Аллаха"

Один из праздников исламской религии – священный праздник Гурбан. "Гурбан" исходит от слова "Гурб" арабского языка, означающего приближение к милосердию Аллаха. Хотя Гурбан байрамы связан с именем пророка Ибрагима и его сына Исмаила, на самом деле слово "Гурбан" встречается в связи с событиями между сыновьями пророка Адама. В священном Коране Аллах говорит: "Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба принесли жертву Всевышнему и она была принята от одного из них и не была принята от второго. Тот, чья жертва не была принята, сказал своему брату:"Я непременно убью тебя!". Брат же ответил ему: "Воистину, Аллах принимает жертву только от богобоязненных" - сура Маида, аят 27.

"На что следует обращать внимание при жертвоприношении?"

При жертвоприношении нужно обращать внимание на несколько вещей. В Коране говорится следующее о том, каких животных нужно приносить в жертву: "Для каждой общины Мы установили места жертвоприношений (или религиозные обряды), чтобы они поминали имя Аллаха над скотиной, которой Он наделил их" - сура Хадж, аят 34.

Жертвенные животные для разделки в Гурбан байрамы делятся на три вида:

1. Ибиль (семейство верблюжьих), в возрасте от 5 лет.

2. Бегар (семейство коровьих и буйволиных) – в возрасте старше 1 года.

3. Баран (семейство коз и баранов) – в возрасте старше 7 или 8 месяцев.

"Жертвенное животное должно быть здоровым и без дефектов"

Жертву можно приносить в частном порядке или вместе с кем-то. Лучше, если мелкий рогатый скот приносится в жертву частно, крупный рогатый скот – и частно, и совместно. Во время совместного жертвоприношения мусульмане не должны выходить за рамки шариата при умерщвлении и разделке животного. В исламе отражены вопросы, отражающие внешние признаки жертвенного животного. Прежде всего, жертвенное животное должно быть здоровым и без дефектов. Приносить в жертву животное слепое, хромое, кастрированное, со сломанным рогом или другими дефектами частей тела нельзя.

В этом году, согласно фетве Совета казиев Управления мусульман Кавказа, праздник будет отмечаться 1 и 2 сентября. Намаз Гурбан байрамы будет совершен в мечетях с 09:00 1 сентября.

Да примет Аллах жертвоприношения, поклонения и молитвы. С праздником!