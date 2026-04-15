    Исмайылов: Ожидаются позитивные изменения в регулировании государственно-религиозных отношений

    Религия
    • 15 апреля, 2026
    • 11:16
    Исмайылов: Ожидаются позитивные изменения в регулировании государственно-религиозных отношений

    Госкомитет по работе с религиозными организациями ожидает положительные результаты в регулировании государственно-религиозных отношений благодаря усилению просветительской работы и координации профильных структур.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета Гюндуз Исмайылов на региональной конференции в Агдаме.

    По его словам, серия подобных мероприятий направлена на укрепление религиозного просвещения в стране, а также на противодействие радикализму и устранение негативных влияний.

    "Основная цель - совершенствование совместной работы соответствующих органов в сфере регулирования государственно-религиозных отношений", - отметил он.

    Исмайылов подчеркнул, что в таких встречах активно участвуют представители религиозных общин, духовенства, старейшины и профильные специалисты из регионов.

    Он выразил уверенность, что проведение подобных мероприятий позволит добиться ощутимых результатов в этой сфере.

    Государственный комитет по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов
    Gündüz İsmayılov: Dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsində müsbət nəticələr gözləyirik
    Gunduz Ismayilov: Azerbaijan expects positive outcomes in state–religion regulation

    12:00

    Армандс Краузе: Латвия готова содействовать в восстановлении лесов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮ

