Исмайылов: Ожидаются позитивные изменения в регулировании государственно-религиозных отношений

Госкомитет по работе с религиозными организациями ожидает положительные результаты в регулировании государственно-религиозных отношений благодаря усилению просветительской работы и координации профильных структур.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета Гюндуз Исмайылов на региональной конференции в Агдаме.

По его словам, серия подобных мероприятий направлена на укрепление религиозного просвещения в стране, а также на противодействие радикализму и устранение негативных влияний.

"Основная цель - совершенствование совместной работы соответствующих органов в сфере регулирования государственно-религиозных отношений", - отметил он.

Исмайылов подчеркнул, что в таких встречах активно участвуют представители религиозных общин, духовенства, старейшины и профильные специалисты из регионов.

Он выразил уверенность, что проведение подобных мероприятий позволит добиться ощутимых результатов в этой сфере.