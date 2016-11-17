Госкомитет прокомментировал вопрос, поднятый Бакинской религиозной Евангелическо-Лютеранской общиной

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Госкомитете по работе с религиозными структурами прокомментировали вопрос, поднятый Бакинской религиозной Евангелическо-Лютеранской общиной.

Как сообщили Report в госкомитете, расположенная в Баку Лютеранская церковь ныне действует как зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева: "Однако каждое воскресенье в церкви создается возможность для проведения представителями Лютеранской религиозной общины религиозных обрядов и церемоний. За это община выплачивает арендную плату. Однако ей идут на уступки и с представителей общины требуют мизерную арендную плату. В целом, с 2011 года для религиозных структур, в том числе Лютеранской религиозной общины выделяются средства, из которых выплачивается арендная плата".

В интервью Report председатель Бакинской религиозной Евангелическо-Лютеранской общины Вера Нестерова подтвердила получение ими неоднократной финансовой помощи: "В прошлом году государство выделило нам 10 000 манатов, а в предыдущие годы 5 000 и 7 000 манатов.

Мы выплачиваем не по 20 манатов в неделю, а разовую годовую арендную плату за 53 церемонии. Недавно за этот год мы заплатили 1060 манатов. В этом году финансовая помощь со стороны государства нам пока не выдавалась. С учетом того, что мы арендуем офис, ежемесячно вместе с налогами приходится выплачивать около 600 манатов арендной платы. Поэтому, у нас затруднения с оплатой".

Отметим, что недавно в интервью Report Вера Нестерова сказала, что они затрудняются выплачивать каждый раз по 20 манатов. Она отмечала, что большинство членов общины пожилые люди, а она сама является пенсионеркой, и раньше преподавала математику.