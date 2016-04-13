Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к международному сообществу. Как сообщает Report, обращение направлено от имени шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра, председателя общины горских евреев Азербайджана Милиха Евдаева и главы общины европейских евреев Геннадия Зельмановича.

"Обращаемся к вам с намерением поделиться обеспокоенностью, вызванной диверсией на линии соприкосновения войск. Это наш долг перед Богом и Родиной, как религиозных деятелей. Мы всегда выступаем сторонниками мира и понимания во всем мире.

Диверсия армян в последние дни на линии соприкосновения войск в очередной раз доказала оккупационные намерения Армении. Азербайджан, выступающий за мирное урегулирование конфликта и не желающий роста числа невинных жертв конфликта, сначала объявил о режиме прекращения огня в одностороннем порядке. Хотя сейчас достигнуто согласие об общем режиме прекращения огня, противоположная сторона периодически нарушает его.

Весь мир, и в том числе армяне, знают, что Карабах является территорией Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана признается во всех международных документах.

Самопровозглашенная "Нагорно-Карабахская Республика" не принимается ни одной международной организацией или государством. В конечном счете, оккупированные территории являются бесконтрольными и благоприятны для любых незаконных действий.

Мы склоняем головы перед шехидами, отдавшими жизнь за территориальную целостность Родины, выражаем глубокие соболезнования их семьям, близким и всему народу Азербайджана и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в обращении.