Глава УМК: В условиях войн религиозные лидеры несут особую ответственность

В период продолжающихся конфликтов и войн на всех членов общества, включая религиозных деятелей, ложится большая ответственность.

Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил глава Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на XXIV заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По словам Пашазаде, необходимо усилить работу по развитию атмосферы братства между людьми и предотвращению призывов к ненависти.

"Мы должны использовать силу и возможности международного права для прекращения случаев насилия в отношении невинных людей в различных регионах мира. Девизом 81-й сессии Генассамблеи ООН стало восстановление доверия, это вытекает из необходимости повышения эффективности этой организации", - сказал он.

Пашазаде также отметил значение Съезда лидеров мировых и традиционных религий: "Эти съезды более двух десятилетий подтверждают свою значимость на международной арене. Исключительная важность Астанинских съездов в том, что они служат постоянной площадкой для религиозных лидеров и общественно-политических деятелей".