Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Глава УМК: В условиях войн религиозные лидеры несут особую ответственность

    Религия
    • 07 октября, 2026
    • 11:29
    Глава УМК: В условиях войн религиозные лидеры несут особую ответственность

    В период продолжающихся конфликтов и войн на всех членов общества, включая религиозных деятелей, ложится большая ответственность.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил глава Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на XXIV заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    По словам Пашазаде, необходимо усилить работу по развитию атмосферы братства между людьми и предотвращению призывов к ненависти.

    "Мы должны использовать силу и возможности международного права для прекращения случаев насилия в отношении невинных людей в различных регионах мира. Девизом 81-й сессии Генассамблеи ООН стало восстановление доверия, это вытекает из необходимости повышения эффективности этой организации", - сказал он.

    Пашазаде также отметил значение Съезда лидеров мировых и традиционных религий: "Эти съезды более двух десятилетий подтверждают свою значимость на международной арене. Исключительная важность Астанинских съездов в том, что они служат постоянной площадкой для религиозных лидеров и общественно-политических деятелей".

    Аллахшукюр Пашазаде Управление мусульман Кавказа (УМК)
    Allahşükür Paşazadə: Müharibələrin səngimədiyi dövrdə din xadimlərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür
    Sheikhulislam Pashazada: Religious leaders bear great responsibility amid ongoing conflicts
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей