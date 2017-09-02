Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Выполнив необходимые обряды, азербайджанские паломники стали хаджи.

Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, в настоящее время некоторые паломники возвращаются из Мины в Мекку и выполняют последний обряд Хаджа.

По информации управления, группа азербайджанских паломников до сих пор находится в Мине и совершает обряд побивания шайтана камнями: "Затем паломники 3 сентября прибудут в Мекку и совершат последний ритуал Хаджа. Таким образом, они выполнят все необходимые обряды священного Хаджа".

В УМК отметили, что после Мекки группа азербайджанских паломников отправится в Медину.

В этом году из Азербайджана в Хадж отправились 900 паломников. С 12 сентября они начнут возвращаться в Азербайджан.