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    Азербайджанские паломники стали хаджи

    Группа азербайджанских паломников до сих пор находится в Мине и совершает обряд побивания шайтана камнями

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Выполнив необходимые обряды, азербайджанские паломники стали хаджи.

    Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, в настоящее время некоторые паломники возвращаются из Мины в Мекку и выполняют последний обряд Хаджа.

    По информации управления, группа азербайджанских паломников до сих пор находится в Мине и совершает обряд побивания шайтана камнями: "Затем паломники 3 сентября прибудут в Мекку и совершат последний ритуал Хаджа. Таким образом, они выполнят все необходимые обряды священного Хаджа".

    В УМК отметили, что после Мекки группа азербайджанских паломников отправится в Медину.

    В этом году из Азербайджана в Хадж отправились 900 паломников. С 12 сентября они начнут возвращаться в Азербайджан. 

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