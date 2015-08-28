​Азербайджан посетит Афтуллахул-Узма Шейх Хусейн Нури Хамадани

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан с визитом посетит известный религиозный деятель Исламской Республики Иран Афтуллахул-Узма Шейх Хусейн Нури Хамадани.

Об этом Report сообщили из пресс-службы Управления мусульман Кавказа (УМК).

Визит, реализующийся по приглашению УМК, пройдет с 31 августа по 4 сентября.

В рамках визита предусмотрено ряд встреч в Баку, Шемахе и Гяндже.

Афтуллахул-Узма Шейх Хусейн Нури Хамадани также посетит Аллею шехидов, мечеть Гейдара и мечеть Биби-Хейбет, а затем совершит намаз в мечети Тезе Пир.

В остальные дни визита предусматривается посещение шемахинской мечети Джума, мавзолея Низами Гянджеви в Гяндже, мечети Шаха Аббаса и комплекса Имамзаде.