Аятолла Мохсан Араки: Азербайджан является хорошей площадкой для внутрисламского диалога

Москва. 21 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан оказывает большое влияние на исламский мир Кавказа, заявил Report член Высшего Совета экспертов руководства Ирана, аятолла шейх Мохсан Араки на полях Всемирного форума по сближению мазхабов в Москве.

"Мы пригласили шейха Аллахшукюра Пашазаде (глава Управления мусульман Кавказа (УМК) - ред.) в Иран для участия в мероприятии по случаю дня рождения Пророка Мухаммеда. По случаю этого праздника в Тегеране 15-16 декабря 2016 года будет проведена 30-я конференция "Исламское единство", - заявил М.Араки.

Священнослужитель подчеркнул, что пользуясь дружескими связями с А.Пашазаде, он попросил его пригласить от имени Ирана на конференцию ведущих кавказских богословов.

М.Араки отметил, что в Тегеране планируется обсуждение с главой Управления мусульман Кавказа (УМК) вопроса проведения различных исламских конференций в Баку, в том числе и форумов по объединению мазхабов (внутриисламские конфессии).

По его словам, Азербайджан оказывает определенное влияние на процессы, происходящие в регионе.

"Азербайджан оказывает большое влияние на исламский духовный мир Кавказа. Шейх Аллахшукюр Пашазаде имеет широкие связи с исламскими богословами региона. Заслуживает уважения тот факт, что его заместителем является суннит. Поэтому Азербайджан является хорошей площадкой для диалога внутри исламского мира", - добавил священнослужитель.