Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отправился с визитом в Ливан. Как сообщили Report в УМК, целью визита является участие на собрании Верховного совета Организации сближения конфессий, которое состоится в Бейруте.

На собрании Верховного совета пройдут обсуждения на тему исламской солидарности, взаимопонимания между конфессиями, единой позиции мусульман ради общеисламских интересов, будут заслушаны выступления известных богословов исламского мира.

Председатель УМК выступит на собрании в качестве члена Верховного совета.

В ходе визита А.Пашазаде будет сопровождать первый заместитель председателя муфтий Салман Мусаев.