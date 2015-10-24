Аллахшукюр Пашазаде и Мубариз Гурбанлы сдали кровь в связи с днем Ашура

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы сдали кровь в связи с днем Ашура.

Как сообщает Report, в донорской акции участвовал также депутат Джаваншир Пашазаде.

Отметим, что акция по сдаче крови в связи с днем Ашура началась сегодня в утренние часы.

В этот день донорская акция проходит в 14 мечетях и святилищах республики:

Ясамальский район, мечеть Тезепир,

Ясамальский район, мечеть Гаджи Солтанали,

Насиминский район, мечеть Аждарбек,

Сабаильский район, мечеть Биби-Эйбат,

Сабаильский район, Ичеришехер, мечеть Джума,

Сураханский район, мечеть Гарачухур,

Хазарский район, мечеть Мир Мовсум ага,

Низаминский район, мечеть поселка Кешля,

город Сумгайыт, мечеть Джума,

город Гянджа, мечеть Имамзаде,

город Мингячевир, мечеть Гейдар,

город Шеки, мечеть Джума,

город Лянкяран, мечеть Бёюкбазар,

город Барда, мечеть Джума.