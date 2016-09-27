Аллахшукюр Пашазаде: В Азербайджане существуют силы, желающие превратить религию в средство политической пропаганды

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане существуют силы, желающие превратить религию в средство политической пропаганды.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что иногда для достижения собственных целей прикрываются религией, это недопустимо. А.Пашазаде напомнил, что скоро начнется месяц Мухаррам: "Имам Хусейн принадлежит не только шиитам, но и суннитам. Надо сделать так, чтобы силы, которые не любят нас, не воспользовались этим".