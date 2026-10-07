Аллахшукюр Пашазаде: ИИ не может заменить человека в богослужении - у него нет души

Искусственный интеллект не может заменить человека в богослужении, поскольку у него нет души.

Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на XXIV заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По его словам, неограниченное проникновение искусственного интеллекта в жизнь человека открывает новые возможности, но одновременно создает новые проблемы.

"Главное в этом вопросе - соблюдение духовно-этических границ, а также предотвращение негативных последствий, риск возникновения которых высок. В частности, искусственный интеллект не должен заменять человека в богослужении, поскольку у него нет души. В этой связи я высоко оцениваю презентацию на нашем заседании этического кодекса использования искусственного интеллекта в религиозной сфере", - подчеркнул Пашазаде.

Глава УМК также высказался о роли религий в борьбе с изменением климата. "Соответствующая позиция по этому вопросу была выражена в итоговом документе саммита религиозных лидеров, прошедшего во время COP29 в Баку", - отметил он.