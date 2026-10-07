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    Аллахшукюр Пашазаде: ИИ не может заменить человека в богослужении - у него нет души

    Религия
    • 07 октября, 2026
    • 11:25
    Аллахшукюр Пашазаде: ИИ не может заменить человека в богослужении - у него нет души

    Искусственный интеллект не может заменить человека в богослужении, поскольку у него нет души.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на XXIV заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    По его словам, неограниченное проникновение искусственного интеллекта в жизнь человека открывает новые возможности, но одновременно создает новые проблемы.

    "Главное в этом вопросе - соблюдение духовно-этических границ, а также предотвращение негативных последствий, риск возникновения которых высок. В частности, искусственный интеллект не должен заменять человека в богослужении, поскольку у него нет души. В этой связи я высоко оцениваю презентацию на нашем заседании этического кодекса использования искусственного интеллекта в религиозной сфере", - подчеркнул Пашазаде.

    Глава УМК также высказался о роли религий в борьбе с изменением климата. "Соответствующая позиция по этому вопросу была выражена в итоговом документе саммита религиозных лидеров, прошедшего во время COP29 в Баку", - отметил он.

    Аллахшукюр Пашазаде Искусственный интеллект (ИИ) COP29 Управление мусульман Кавказа (УМК)
    QMİ sədri: Süni intellekt insanı ibadətdə əvəz etməməlidir
    Allahshukur Pashazada: AI cannot replace humans in worship as it has no soul
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