​Аллахшукюр Пашазаде: Этот визит останется в истории Азербайджана

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с находящимся с визитом в Азербайджане известным религиозным деятелем Исламской Республики Иран, муджтахидом Аятуллахул-Узма Шейх Хусейн Нури Хамадани.

Как сообщает Report, на встрече председатель УМК сказал, что приезд в Азербайджан столь высокопоставленного религиозного деятеля, муджтахида для нас высокая честь: "До сих пор Азербайджан не посещал Аятуллахул-Узма - столь высокий религиозный деятель. В годы СССР мы тайком изучали их. Сегодня мы удостоены высокой чести. Впервые после обретения независимости Азербайджан посетил Аятуллахул-Узма. 92-летний Аятуллахул-Узма Шейх Хусейн Нури Хамадани с большими трудностями приехал в Азербайджан. Данный визит останется в истории Азербайджана".

Представив краткую информацию о Шейхе Хамадани, председатель УМК сказал, что он после Хомейни является одним из лиц, имеющих заслуги в уходе с власти в Иране шаха. Шейха Хамадани неоднократно заставляли покинуть родину, однако он не отказался от своих убеждений: "Он первый высокопоставленный религиозный деятель (муджтахид), прочитавший молитвы за упокой души карабахских шехидов и освобождение Карабаха".

А.Пашазаде пригласил высшего руководителя Ирана Сейида Али Хаменеи в Азербайджан: "Я и все верующие очень желаем увидеть Сейида Али Хаменеи и приглашаем его в нашу страну. Прошу Нури Хамадани передать мое желание Сейиду Али Хаменеи".