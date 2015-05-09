Аллахшукюр Пашазаде: Аллах послал Азербайджану Гейдара Алиева с большой любовью

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Управлении мусульман Кавказа (УМК) прошла конференция, приуроченная к 92-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, присутствовавший на мероприятии Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал, что сегодня и завтра во время религиозных бесед в мечетях будут упомянуты заслуги общенационального лидера, прочитаны молитвы: "История не забывается. Она в памяти людей. Аллах послал Азербайджану Гейдара Алиева с большой любовью, и все его дела и данные обещания выполняются президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджан превратился в развитую и сильную страну. В настоящее время в стране строятся мечети, ведутся работы по реконструкции".

Шейх-уль-ислам вспомнил также людей, отдавших жизни за Победу в Великой Отечественной войне.

Выступивший председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал, что заложенное Гейдаром Алиевым наследие и идея азербайджанства живут и сегодня: "Говорить об общенациональном лидере можно очень обширно. Главное, что день рождения Гейдара Алиева отмечается всеми азербайджанцами. Мы передаем молодому поколению его духовное наследие. Гордимся, что Азербайджан является толерантным государством. И это видно не на словах, а на деле".