Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Государственном комитете по работе с религиозными структурами Азербайджана состоялась встреча с участием председателей неисламских религиозных общин, которым выделены финансовые средства.

Как сообщили Report в комитете, на встрече председатель госкомитета Мубариз Гурбанлы рассказал о значимости соответствующего распоряжения, подписанного президентом Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что государство с 2011 года выделяет финансовую помощь неисламским религиозным общинам. Председатель комитета подчеркнул, что 19-ти неисламским религиозным общинам выделено 380 тыс. манатов.

Говоря об отношениях между государством и религией в Азербайджане, председатель госкомитета отметил, что глава государства и Фонд Гейдара Алиева проводят большую работу по развитию толерантности и мультикультурализма, капитально ремонтируются и реставрируются мечети, церкви и синагоги.

В конце было принято обращение к президенту Ильхаму Алиеву от имени неисламских общин. В обращении евреи, христиане и представители других вероисповеданий выразили благодарность Ильхаму Алиеву за финансовую помощь.

Отметим, что, согласно распоряжению об оказании финансовой помощи религиозным общинам страны, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 27 ноября 2014 года, для оказания финансовой помощи религиозным общинам в Азербайджане с целью усиления работы по религиозному просвещению и пропаганде национально-духовных ценностей, из Резервного фонда президента Азербайджана Государственному комитету по работе с религиозными структурами выделено 2,5 млн. манатов.